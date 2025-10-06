Kiss of the spider woman | il fascino di jennifer lopez accende la corsa agli oscar

Il nuovo film Kiss of the Spider Woman sta attirando l’attenzione della critica, grazie a un debutto promettente e a un punteggio elevato su Rotten Tomatoes. L’opera, diretta e scritta da Bill Condon ( Dreamgirls, Beauty and the Beast ), si ispira al musical teatrale omonimo e narra la storia di due prigionieri che condividono le proprie esperienze mentre uno di loro ricorda il suo film preferito interpretato dalla sua star cinematografica preferita. Questo racconto si sviluppa in un contesto carcerario, creando una cornice intensa e coinvolgente. cast e produzione del film. Il cast principale include Jennifer Lopez nel ruolo di Ingrid Luna, conosciuta come La Donna Ragno, affiancata da Diego Luna, candidato due volte agli Emmy ( Andor ) e Tonatiuh nei ruoli dei detenuti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

