Kiss of the spider woman | il fascino di jennifer lopez accende la corsa agli oscar
Il nuovo film Kiss of the Spider Woman sta attirando l’attenzione della critica, grazie a un debutto promettente e a un punteggio elevato su Rotten Tomatoes. L’opera, diretta e scritta da Bill Condon ( Dreamgirls, Beauty and the Beast ), si ispira al musical teatrale omonimo e narra la storia di due prigionieri che condividono le proprie esperienze mentre uno di loro ricorda il suo film preferito interpretato dalla sua star cinematografica preferita. Questo racconto si sviluppa in un contesto carcerario, creando una cornice intensa e coinvolgente. cast e produzione del film. Il cast principale include Jennifer Lopez nel ruolo di Ingrid Luna, conosciuta come La Donna Ragno, affiancata da Diego Luna, candidato due volte agli Emmy ( Andor ) e Tonatiuh nei ruoli dei detenuti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: kiss - spider
Kiss of the Spider Woman, il musical è 'un inno alla gioia e all'orgoglio queer': parla una star del film
Kiss of the spider woman: diego luna e jennifer lopez nel dramma musicale innovativo
Kiss of the Spider Woman: il nuovo trailer del musical con Jennifer Lopez dal romanzo di Manuel Puig
Jennifer Lopez ha raccontato a CBS Sunday Morning il suo nuovo progetto da attrice e produttrice, Kiss of the Spider Woman, diretto da Bill Condon. È il remake del celebre musical già portato al cinema nel 1985 da Héctor Babenco, con un valore forte per co Vai su Facebook
Biondo freddo e chiarissimo, in perfetto stile Marilyn Monore: il nuovo hair look di Jennifer Lopez per il film Kiss of the Spider Woman - X Vai su X
Jennifer Lopez torna con un musical: "Lo sogno da quando sono bambina" - L'attrice e popstar latina: 'La storia di 'Kiss of the Spider Woman' deve essere raccontata finché tutti non capiranno che l'amore è amore' ... Lo riporta adnkronos.com
‘Kiss of the Spider Woman’ Review: Jennifer Lopez Is an Out-of-this-World Diva in a Musical Movie That Struggles to Land Back on Earth - Tonatiuh gives a breakout performance in Bill Condon's musical, but what's a star- Riporta yahoo.com