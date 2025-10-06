Kimberly Hébert Gregory | morta l’attrice di Grey’s Anatomy Big Bang Theory e Vice Principals

Addio a Kimberly Hébert Gregory, attrice statunitense nota per i suoi ruoli in serie tv come ‘ Vice Principals ‘, ‘ Grey’s Anatomy ‘ e ‘ Big Bang Theory ‘. E’ morta venerdì 3 ottobre all’età di 52 anni a Los Angeles, California, per cause non note. A darne notizia è stato l’ex marito Chester Gregory, anche lui attore, con cui ha avuto un figlio. “Kimberly Hébert Gregory, eri l’incarnazione della brillantezza, una donna nera la cui mente illuminava ogni stanza, la cui presenza trasmetteva sia ardore che grazia. Ci hai insegnato il coraggio, l’arte, la resilienza e come continuare a lottare, anche quando la vita ci chiedeva più del dovuto”, ha scritto in un post su Instagram. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Kimberly Hébert Gregory: morta l’attrice di Grey’s Anatomy, Big Bang Theory e Vice Principals

