KHORALE PER F S DÒDARO | il genio ribelle del Salento che riscrisse le regole dell’arte con il fuoco della poesia

Periodicodaily.com | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con Khorale per F. S. Dòdaro, pubblicato da I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno, l’Italia dellarte e della poesia riscopre uno dei suoi spiriti più radicali e misconosciuti: Francesco Saverio Dòdaro (1930–2018).Curato dal poeta e critico Francesco Aprile, il volume rappresenta un affresco corale dedicato a un artista totale, capace di coniugare rigore . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

khorale per f s d210daro il genio ribelle del salento che riscrisse le regole dell8217arte con il fuoco della poesia

© Periodicodaily.com - KHORALE PER F. S. DÒDARO: il genio ribelle del Salento che riscrisse le regole dell’arte con il fuoco della poesia

Cerca Video su questo argomento: Khorale F S D210daro