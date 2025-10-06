Keu l’ex ministro Costa | Rischio di siti contaminati ma non ancora noti

Pontedera (Pisa), 6 ottobre 2025 – Mentre nell’aula penale di Firenze è ancora in corso l’udienza preliminare per soggetti e società rimaste incagliate nell’inchiesta Keu, lo scandalo delle “terre avvelenate” entra anche nel dibattito elettorale in vista delle prossime regionali. “Il rischio che esistano siti orfani (ancora non individuati, ndr ) contaminati da Keu è concreto: il Movimento 5 Stelle porterà in Regione le proprie competenze per garantire una svolta politica e amministrativa per la tutela di salute e territorio”. È con queste parole che Sergio Costa, già ministro dell’ambiente, è intervenuto a Empoli all’iniziativa del movimento pentastellato dedicata al tema. 🔗 Leggi su Lanazione.it

