Kessié Juve il centrocampista può tornare di moda? Il suo futuro è sempre più delineato | potrebbe essere una grande occasione per i bianconeri Le ultimissime novità
Kessié Juve, il centrocampista può tornare di moda? La rivelazione che riapre la possibile pista: tutti i dettagli. Un’occasione d’oro, un nome che infiamma il mercato e che fa sognare i tifosi della Juventus. L’esperto di trasferimenti Fabrizio Romano ha lanciato una vera e propria bomba: Franck Kessié, ex centrocampista del Milan e oggi all’ Al Ahli, “difficilmente rinnoverà” il suo contratto in scadenza nel 2026. Una notizia che apre a uno scenario clamoroso: il suo ritorno in Italia a parametro zero. Secondo Romano, sono “tante le italiane interessate” al centrocampista ivoriano e, sebbene non vengano fatti nomi, è impossibile non pensare alla Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: kessi - juve
Quanto avrebbe aiutato un #Kessie in questa Juve. Avresti avuto un’alternativa a Thuram/Loca senza dover adattare giocatori che quel ruolo non lo sanno fare. Non so come stia fisicamente, anche se per gli standard della SerieA basta poco. E pensare che er - X Vai su X
L'emergenza centrocampo spinge la Juve sul mercato a gennaio. Il sogno è Milinkovic-Savic, ma occhio anche a Kessié, Frendrup e Tonali! #Juve #Calciomercato #SerieA #juventusnews24 Vai su Facebook
