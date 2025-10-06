Kessié Juve, il centrocampista può tornare di moda? La rivelazione che riapre la possibile pista: tutti i dettagli. Un’occasione d’oro, un nome che infiamma il mercato e che fa sognare i tifosi della Juventus. L’esperto di trasferimenti Fabrizio Romano ha lanciato una vera e propria bomba: Franck Kessié, ex centrocampista del Milan e oggi all’ Al Ahli, “difficilmente rinnoverà” il suo contratto in scadenza nel 2026. Una notizia che apre a uno scenario clamoroso: il suo ritorno in Italia a parametro zero. Secondo Romano, sono “tante le italiane interessate” al centrocampista ivoriano e, sebbene non vengano fatti nomi, è impossibile non pensare alla Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kessié Juve, il centrocampista può tornare di moda? Il suo futuro è sempre più delineato: potrebbe essere una grande occasione per i bianconeri. Le ultimissime novità