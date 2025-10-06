Kendall Jenner e il pizzo chic | Calzedonia FW25
Kendall Jenner interpreta il pizzo in chiave moderna con i collant Calzedonia Deluxe Selection. Eleganza e comfort per la FallWinter 2025. Kendall Jenner interpreta il romanticismo del pizzo con i collant della Deluxe Selection di Calzedonia Con l’arrivo della stagione fredda, i collant Calzedonia si confermano come il must-have irrinunciabile nel guardaroba di ogni fashion lover, puntando i riflettori sul ritorno di uno dei tessuti più romantici di sempre: il pizzo. Un materiale che, capace di reinventarsi nel tempo, conquista la scena della FallWinter 25. Dalle passerelle allo street style, il pizzo è consacrato come il tessuto del momento, scelto e interpretato dai protagonisti del fashion world. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
