Katic è un fulmine salva la vita in campo a Grodowski dopo il tremendo scontro con Karius

Fanpage.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nikola Katic eroe in campo: il difensore dello Schalke salva la vita a Grodowski dopo lo scontro con il portiere Karius. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: katic - fulmine

Esce in giardino per cercare il gatto: sfiorato da un fulmine si salva per un soffio. Il ruolo dell'ombrello. Il video - L'uomo &#232; uscito in giardino per cercare il suo gatto durante un temporale e un fulmine è caduto a circa 10 metri di distanza. Scrive notizie.tiscali.it

Cerca Video su questo argomento: Katic 232 Fulmine Salva