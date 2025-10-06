Kate Middleton sulla scaletta d’aereo con i tacchi a spillo | il video è virale

Dopo avere incantato sudditi e fan realizzando un perfetto chignon senza elastico, Kate Middleton dà nuovamente prova della sua “praticità” scendendo una ripida scaletta di metallo con i tacchi a spillo, scena diventata virale grazie a un video che ha fatto il giro del web. Kate Middleton scende dall’aereo con i tacchi a spillo: il video. La principessa di Galles nei giorni scorsi ha visitato la RAF di Coningsby per la prima volta da quando ne è diventata Commodoro Onorario Reale, nel 2023, ed è arrivata alla base con tailleur grigio e tacchi alti: un abbigliamento formale, che non le ha impedito di scendere agilmente la scaletta dell’areo camminando all’indietro. 🔗 Leggi su Amica.it

