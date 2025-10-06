Kate Middleton sui jet della Raf coi tacchi a spillo seduce tutti con classe

Kate Middleton rientra in scena con il suo solito stile. Un look impeccabile, unito a un passo regale e un sorriso luminoso. La splendida principessa del Galles stupisce tutti con i suoi abiti raffinati. Un tailleur grigio di Bella Freud e un top firmato Alexander McQueen. In visita alla base militare Raf di Coningsby il 3 ottobre, la principessa chiacchera con naturalezza con i soldati delle squadre Quick Reaction Alert. Tacchi a spillo sulla scaletta dell’aereo militare. Kate ha lasciato tutti a bocca aperta durante la prova al simulatore di volo. Sale infatti sull’aereo sfoggiando delle vistose scarpe col tacco. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Kate Middleton, sui jet della Raf coi tacchi a spillo seduce tutti con classe

