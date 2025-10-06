Kate Middleton in tacchi a spillo sul simulatore di volo di un aereo militare della RAF britannica | Mio figlio Louis vuole fare il pilota
Regale, in tacchi a spillo persino sul simulatore di volo di un aereo militare della RAF britannica. La principessa Kate aveva promesso un ritorno a pieno regime alle sue attività per conto della corona e così è stato. Re Carlo III l’aveva insignita del ruolo di Air Commodore alla RAF Coningby, l’equivalente italiano di un generale di brigata aerea nel 2023; un atto simbolico per avvicinarla maggiormente a William, già Honorary Air Commandant di quella base nel Lincolnshire dal 2008, come da volontà di Elisabetta II. Quando ancora erano fidanzati, i due avevano trascorso del tempo alla RAF Valley, a Anglesey là dove William faceva le sue esercitazioni nell’aviazione militare mentre Kate, paziente, lo aspettava in una località davvero remota. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: kate - middleton
