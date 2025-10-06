Kate Middleton in tacchi a spillo sul simulatore di volo di un aereo militare della RAF britannica | Mio figlio Louis vuole fare il pilota

Ilfattoquotidiano.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Regale, in tacchi a spillo persino sul simulatore di volo di un aereo militare della RAF britannica. La principessa Kate aveva promesso un ritorno a pieno regime alle sue attività per conto della corona e così è stato. Re Carlo III l’aveva insignita del ruolo di Air Commodore alla RAF Coningby, l’equivalente italiano di un generale di brigata aerea nel 2023; un atto simbolico per avvicinarla maggiormente a William, già Honorary Air Commandant di quella base nel Lincolnshire dal 2008, come da volontà di Elisabetta II. Quando ancora erano fidanzati, i due avevano trascorso del tempo alla RAF Valley, a Anglesey là dove William faceva le sue esercitazioni nell’aviazione militare mentre Kate, paziente, lo aspettava in una località davvero remota. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

kate middleton in tacchi a spillo sul simulatore di volo di un aereo militare della raf britannica mio figlio louis vuole fare il pilota

© Ilfattoquotidiano.it - Kate Middleton in tacchi a spillo sul simulatore di volo di un aereo militare della RAF britannica: “Mio figlio Louis vuole fare il pilota”

In questa notizia si parla di: kate - middleton

La principessa Kate Middleton premia Sinner dopo la vittoria a Wimbledon

Kate Middleton è la vera “ciliegina sulla torta” di Re Carlo, i piani del sovrano

Il ruolo di Kate Middleton nella monarchia inglese: una nuova era

Kate Middleton, sui jet della Raf coi tacchi a spillo seduce tutti con classe - Kate Middleton conquista la scena alla base militare di Coningsby con un look firmato Bella Freud e Alexander McQueen. Scrive panorama.it

kate middleton tacchi spilloKate Middleton in tailleur e tacchi a spillo sull’aereo militare: il video che fa discutere - La principessa del Galles ha scelto un tailleur grigio firmato Bella Freud abbinato a un top Alexander McQueen ... Segnala affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Kate Middleton Tacchi Spillo