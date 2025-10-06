Kate Middleton cambio look con la nuova stylist | cosa c’è di diverso

Il look di Kate Middleton è stato lentamente trasformato. La Principessa del Galles è in una fase intermedia per quanto riguarda i suoi outfit, secondo le direttive della sua nuova stylist. C’è sempre stata grande attenzione sui suoi look, anche fin troppa, e dopo una fase più “silenziosa” ecco il grande ritorno. Il motivo? L’evoluzione sartoriale che segna, di fatto, un nuovo capitolo per l’immagine pubblica della futura Regina. Guardaroba rinnovato Impossibile non rendersi conto del cambiamento netto avvenuto nel guardaroba di Kate Middleton. Per anni gli abiti-cappotto e i tailleur pantalone minimalisti sono stati un suo emblema. 🔗 Leggi su Dilei.it

