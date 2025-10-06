Kart weekend di fuoco per orlando | pole strepitosa sventura in partenza ma il primato resta intatto
A volte il motorsport è una contraddizione fatta di rumore e silenzi, di trionfi annunciati e colpi di scena brutali. Il weekend di Riccardo Orlando al circuito cittadino di Bagheria è stato esattamente questo: un racconto di due facce della stessa medaglia, quella sfortunata e quella della. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: kart - weekend
Weekend alle porte! SABATO: ultime prove libere KART prima del Memorial Riccardo Borile DOMENICA: Riservato AMICIBIKERS prenotazioni su www.polentaemotori.it Vai su Facebook