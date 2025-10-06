Kalulu Juventus notte da protagonista per il difensore contro il Milan La statistica
Kalulu Juventus: il difensore francese domina allo Stadium: numeri da leader e prestazione totale contro la sua ex squadra Nella serata degli ex, la luce più intensa è stata la sua. Contro il Milan, la squadra che lo ha lanciato nel grande calcio, Pierre Kalulu ha firmato una prestazione da incorniciare, confermandosi uno dei punti . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Juventus, amichevole di lusso col Borussia: Bremer titolare, ballottaggio Kelly-Kalulu
Juventus, bene Kalulu come laterale ma serve comunque un terzino
Kalulu a Monza per il Gran Premio di Formula 1 in programma oggi: c’è anche il difensore della Juventus sugli spalti
JUVENTUS - Kalulu: "Match complicato! Vogliamo restare in alto, non ci sono vere favorite"
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; David. All. Tudor. MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Pulisi
