6 ott 2025

Kalulu Juventus: il difensore francese domina allo Stadium: numeri da leader e prestazione totale contro la sua ex squadra Nella serata degli ex, la luce più intensa è stata la sua. Contro il Milan, la squadra che lo ha lanciato nel grande calcio, Pierre Kalulu ha firmato una prestazione da incorniciare, confermandosi uno dei punti . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Kalulu Juventus, notte da protagonista per il difensore contro il Milan. La statistica

kalulu juventus notte protagonistaPagina 2 | Cambiaso e la differenza da Motta: "Juve, ora di più". Nuovo Kalulu: "Tra due mesi..." - Il commento dei due bianconeri dopo il quinti pareggio consecutivo arrivato con il Milan nel sesto turno di Serie A ... Si legge su tuttosport.com

Kalulu: "Partita complicata, ma non siamo soddisfatti di questo punto" - Pierre Kalulu, difensore della Juventus, ha parlato al termine della sfida pareggiata per 0- Segnala tuttomercatoweb.com

