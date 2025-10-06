Kalulu Juventus: il difensore francese domina allo Stadium: numeri da leader e prestazione totale contro la sua ex squadra Nella serata degli ex, la luce più intensa è stata la sua. Contro il Milan, la squadra che lo ha lanciato nel grande calcio, Pierre Kalulu ha firmato una prestazione da incorniciare, confermandosi uno dei punti . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Kalulu Juventus, notte da protagonista per il difensore contro il Milan. La statistica