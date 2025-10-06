Kalulu brilla contro la sua ex squadra | i dati del francese non mentono ottima prova contro il Milan allo Stadium
Kalulu, l’ex Milan ha fornito un’ottima prova nella sfida da ex allo Stadium: le statistiche del difensore francese non mentono. Nella notte dei grandi ex, la sua stella ha brillato più di tutte le altre. Nella sfida dal sapore speciale contro il suo passato, il Milan, il difensore della Juve Pierre Kalulu ha offerto una prestazione sontuosa, dimostrando di essere uno dei pilastri insostituibili della squadra di Igor Tudor. I suoi numeri al termine della gara sono la fotografia di un giocatore totale, un difensore moderno che sa incidere in entrambe le fasi di gioco. La partita del difensore francese è stata di altissimo livello, come certifica il voto di 7. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: kalulu - brilla
«Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla. » Chi accenderà la televisione questa sera aspettandosi di ritrovare Stefano De Martino tra i Vai su Facebook
Kalulu: “Non siamo contenti di questo punto. Obiettivo stagione? Noi vogliamo essere in alto" - Pierre Kalulu ha parlato al termine della gara contro il Milan. msn.com scrive
Kalulu esce dal campo in lacrime dopo l’espulsione contro la Lazio: ripete la stessa frase - Il suo colpo a Castellanos, pizzicato dal VAR, ha complicato i piani dei bianconeri che ora rischiano di perderlo per più di una giornata di ... Da fanpage.it