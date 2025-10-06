Kalulu brilla contro la sua ex squadra | i dati del francese non mentono ottima prova contro il Milan allo Stadium

Kalulu, l’ex Milan ha fornito un’ottima prova nella sfida da ex allo Stadium: le statistiche del difensore francese non mentono. Nella notte dei grandi ex, la sua stella ha brillato più di tutte le altre. Nella sfida dal sapore speciale contro il suo passato, il Milan, il difensore della Juve Pierre Kalulu ha offerto una prestazione sontuosa, dimostrando di essere uno dei pilastri insostituibili della squadra di Igor Tudor. I suoi numeri al termine della gara sono la fotografia di un giocatore totale, un difensore moderno che sa incidere in entrambe le fasi di gioco. La partita del difensore francese è stata di altissimo livello, come certifica il voto di 7. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

