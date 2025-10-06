Kai Schreiber chi è la modella più amata di questo fashion month

Vanityfair.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'abbiamo vista debuttare a inizio anno sfilando per Valentino e oggi Kai Schreiber, figlia degli attori Naomi Watts e Liev Schreiber, è una presenza fissa sulle passerelle dei migliori designer. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

