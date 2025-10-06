KISS | L' inganno del quarterback
Distrusse oltre la metà dei MiG nord-vietnamiti in un colpo solo e senza perdere neppure un pilota né un aereo. Questa è la storia dell’operazione Bolo, una delle prime battaglie nelle quali vinse la guerra elettronica. 🔗 Leggi su Laverita.info
In questa notizia si parla di: kiss - inganno
? Ferdinando Coppola a Radio Goal (Kiss Kiss Napoli): “Andai via da Napoli con grande amarezza. Arrivò Zeman e lui mi ingannò: mi disse che puntava su di me, ma in realtà continuava a chiedere un altro portiere. Un giorno mi ritrovai il compianto Mancini Vai su Facebook