Juventus Ziliani | Centrocampo Juve in emergenza totale

Ziliani: “Nicolussi Caviglia ricordato come Zidane” Paolo Ziliani ha voluto dedicare un focus a Nicolussi Caviglia definendolo “un buon centrocampista” e sottolineando come la Juventus si sia liberata di lui “un anno fa, nell’indifferenza di tutti, per realizzare una plusvalenza di 5 milioni. Quella Juventus che stasera si appresta a sfidare il Milan nel match più atteso della Serie L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Ziliani: “Centrocampo Juve in emergenza totale”

In questa notizia si parla di: juventus - ziliani

Ziliani accusa: «Per la Juventus silenzio dei media, Inter sotto lente…»

Ziliani: «Lo strano caso dei media italiani. Sempre attenti a controllare che il mondo rispetti le regole, ma muti con la Juventus»

La Figc dorme ancora sulla Juventus che continua a non rispettare le regole sui bilanci (Ziliani)

Ziliani tuona contro la Juventus Le sue parole sul bilancio bianconero Vai su Facebook

#milan #Ziliani: “#Modric miglior giocatore dell’avvio di campionato. Che differenza con la Juventus” #SempreMilan #SerieA - X Vai su X

Juve, Ziliani: 'Tudor baratterebbe David e Openda con Nicolussi, Rovella e Barrenechea' - Il giornalista ha aggiunto: 'Il centrocampo malmesso dei bianconeri si appresta ad affrontare il battaglione Milan' ... Si legge su it.blastingnews.com

Juventus, Ziliani demolisce il mercato di Comolli: “Così non si va da nessuna parte” - Critiche sui bianconeri dopo il pareggio di Verona, nel mirino le scelte dirigenziali in estate: scatta l'allarme ... Segnala calciomercato.it