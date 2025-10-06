Juventus Women novità dall’allenamento alla vigilia della sfida di Women’s Champions League col Benfica | un’assenza per Canzi – VIDEO

Juventusnews24.com | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Juventus Women, novità dallallenamento della vigilia: Cascarino non sarà disponibile per la sfida di Women’s Champions League contro il Benfica. (Mauro Munno inviato a Vinovo) – Brutte notizie per la  Juventus Women  e per l’allenatore Canzi  alla vigilia della sfida di  Women’s Champions League. L’allenamento che precede l’importante match europeo ha evidenziato un’assenza significativa che costringerà il tecnico a rivedere i suoi piani. La squadra femminile dovrà fare a meno di un elemento cruciale per la gara di domani sera. L’assenza registrata è quella di  Estelle Cascarino. La giocatrice non sarà a disposizione per la sfida di  Champions League  contro il  Benfica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

juventus women novit224 dall8217allenamento alla vigilia della sfida di women8217s champions league col benfica un8217assenza per canzi 8211 video

© Juventusnews24.com - Juventus Women, novità dall’allenamento alla vigilia della sfida di Women’s Champions League col Benfica: un’assenza per Canzi – VIDEO

In questa notizia si parla di: juventus - women

Juventus Women, inizia il ritiro: le convocate di mister Canzi tra gioventù ed esperienza

Juventus Women, primo allenamento a Vinovo: Canzi presenta la nuova stagione

Juventus Women, nuove operazioni in prestito: UFFICIALI le cessioni di due giovani

Juventus Women, affondo per Lia Wälti: operazione in fase avanzata - Dopo tre settimane di contatti riservati e diversi colloqui diretti con la giocatrice, la Juventus Women è pronta a sferrare l’attacco decisivo per Lia Wälti, centrocampista svizzera di 32 anni in ... Lo riporta tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Juventus Women Novit224 Dall8217allenamento