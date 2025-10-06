Juventus Women novità dall’allenamento alla vigilia della sfida di Women’s Champions League col Benfica | un’assenza per Canzi – VIDEO

Juventus Women, novità dall’allenamento della vigilia: Cascarino non sarà disponibile per la sfida di Women’s Champions League contro il Benfica. (Mauro Munno inviato a Vinovo) – Brutte notizie per la Juventus Women e per l’allenatore Canzi alla vigilia della sfida di Women’s Champions League. L’allenamento che precede l’importante match europeo ha evidenziato un’assenza significativa che costringerà il tecnico a rivedere i suoi piani. La squadra femminile dovrà fare a meno di un elemento cruciale per la gara di domani sera. L’assenza registrata è quella di Estelle Cascarino. La giocatrice non sarà a disposizione per la sfida di Champions League contro il Benfica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

