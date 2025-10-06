Juventus Women nasce un nuovo gruppo di tifosi | ecco Juventus Women’s Friends Tutto quello che c’è da sapere
Juventus Women, nasce un nuovo gruppo di tifosi: tutti i dettagli su Juventus Women’s Friends e la nuova iniziativa. Un nuovo cuore pulsante sugli spalti per sostenere le campionesse d’Italia. È nato ufficialmente un nuovo gruppo di tifosi organizzato: Juventus Women’s Friends. Con una lettera di presentazione appassionata, il gruppo ha annunciato la sua nascita, fondata su valori di amicizia, inclusione e un tifo sano e accogliente. Il gruppo nasce da una passione comune per la Juventus Women e per la crescita del calcio femminile. DETTAGLI – «Carissimi amiche e amici bianconeri, con grande entusiasmo presentiamo il nostro nuovo gruppo di tifosi: Juventus Women’s Friends. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: juventus - women
