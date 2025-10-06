Juventus Women il direttore generale Comolli ha incontrato le bianconere in vista dell’esordio in Women’s Champions League – FOTO
Juventus Women, visita speciale in vista dell’esordio col Benfica: il nuovo dirigente ha voluto mostrare il suo supporto alle ragazze di Canzi. Un gesto che vale più di mille parole, un segnale di unità e di vicinanza nel momento più importante. Alla vigilia dell’esordio in Women’s Champions League, le Juventus Women hanno ricevuto una visita speciale: quella del Direttore Generale del club, Damien Comolli. Un incontro per fare gruppo e per trasmettere alle ragazze tutto il supporto della società in vista della delicata sfida di domani contro il Benfica. Il Direttore Generale Damien Comolli ha incontrato questa mattina la Juventus Women in vista dell’esordio in #UWCL pic. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
