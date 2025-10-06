Juventus Women il direttore generale Comolli ha incontrato le bianconere in vista dell’esordio in Women’s Champions League – FOTO

Juventusnews24.com | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Juventus Women, visita speciale in vista dellesordio col Benfica: il nuovo dirigente ha voluto mostrare il suo supporto alle ragazze di Canzi. Un gesto che vale più di mille parole, un segnale di unità e di vicinanza nel momento più importante. Alla vigilia dell’esordio in  Women’s Champions League, le  Juventus Women  hanno ricevuto una visita speciale: quella del Direttore Generale del club,  Damien Comolli. Un incontro per fare gruppo e per trasmettere alle ragazze tutto il supporto della società in vista della delicata sfida di domani contro il  Benfica. Il Direttore Generale Damien Comolli ha incontrato questa mattina la Juventus Women in vista dell’esordio in #UWCL pic. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Women, il direttore generale Comolli ha incontrato le bianconere in vista dell’esordio in Women’s Champions League – FOTO

In questa notizia si parla di: juventus - women

