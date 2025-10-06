Juventus Women Benfica streaming e diretta TV | dove seguire l’esordio delle bianconere in Women’s Champions League
Juventus Women Benfica streaming e diretta TV: tutti i dettagli sulla sfida delle bianconere in Women’s Champions League. L’attesa è finita. Inizia il cammino europeo delle Juventus Women, che domani, martedì 7 ottobre, faranno il loro esordio nella nuova “League Phase” della UEFA Women’s Champions League. Le bianconere di Massimiliano Canzi ospiteranno le campionesse di Portogallo del Benfica in una sfida che si preannuncia tanto affascinante quanto delicata. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 18:45. Per tutti i tifosi che vorranno seguire l’importante debutto europeo delle proprie beniamine, ci sarà un’unica opzione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
