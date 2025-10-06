Juventus tiene l’AC Milano mentre il Napoli vai in cima a Serie A
2025-10-06 00:16:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Mentre ci dirigiamo verso un’altra pausa internazionale, i migliori club europei stavano cercando di finire in alto e andare via di buon umore per l’ultimo round di qualificazioni della Coppa del Mondo. Ma non sarebbe sempre stato il caso per tutti, specialmente con alcuni scontri dei pesi massimi in corso attraverso le principali divisioni. Il Bayern Monaco ha mantenuto il loro incredibile record all’inizio della stagione, grazie ancora a Harry Kane, che ha segnato nella vittoria per 2-1 su Francoforte. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Materazzi tiene d’occhio la Juventus: «I bianconeri faranno una grande squadra». Poi annuncia quale sarà il futuro di quei due obiettivi bianconeri: le dichiarazioni
Hojlund Juventus, Amorim tiene aperta una porticina per l’addio? Non si è voluto sbilanciare troppo sul futuro dell’obiettivo bianconero… Cosa ha detto
Calciomercato Juventus, Moretto tiene ancora viva quella pista in uscita: «Quel club sta lavorando da tempo su Vlahovic. Vuole capire questo». Cosa trapela
Il #Chelsea tiene d'occhio Dusan #Vlahovic, l'attaccante della #Juventus potrebbe trasferirsi a parametro zero in Inghilterra la prossima estate. ? Corriere dello Sport Vai su Facebook