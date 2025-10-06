Juventus Next Gen rabbia per l’ennesimo episodio controverso | ma c’è una bellissima notizia per cui sorridere – VIDEO di Marco Baridon

Juventus Next Gen, un altro ko che fa discutere: i bianconeri sconfitti in casa, ma pesa un tocco di braccio non sanzionato dall’arbitro. Una sconfitta pesante nel risultato, ma che lascia un profondo amaro in bocca per un episodio controverso che avrebbe potuto cambiare l’esito della partita. La Juventus Next Gen di Massimo Brambilla cade in casa per 4-2 contro la capolista Ravenna, ma a far discutere è un calcio di rigore apparso evidente e non concesso nel finale. Juventus Next Gen: l’episodio che scatena la rabbia. La partita, disputata al Moccagatta, è stata ricca di gol e di emozioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Next Gen, rabbia per l’ennesimo episodio controverso: ma c’è una bellissima notizia per cui sorridere – VIDEO di Marco Baridon

I due gol segnati oggi dalla Juventus Next Gen nella sconfitta casalinga contro il Ravenna: il primo gol segnato dal 2005 Luca Amaradio e il secondo da Diego Pugno (primo gol tra i professionisti per il bomber classe 2006) https://x.com/i/status/197488579948 - X Vai su X

Sconfitta in casa per la #Juventus Next Gen La squadra di Mister Brambilla lotta fino all’ultimo ma viene superata 4-2 dal #Ravenna nella sfida di campionato di #SerieC. ?In gol per i bianconeri #Amaradio e #Pugno. ? https://tinyurl.com/5n9yehj4 Vai su Facebook

Juventus, Claudio Chiellini contro gli arbitri per la Next Gen: "Errori incomprensibili con il FVS. Non voglio dire che siamo penalizzati perché giovani, ma serve uniformità" - Duro sfogo arbitrale del direttore sportivo della seconda squadra bianconera nonché fratello di Giorgio e da tempo dirigente del settore giovanile della Juventus dopo la sconfitta contro il Ravenna. Lo riporta msn.com

Claudio Chiellini si fa sentire dopo Juventus Next Gen Ravenna: «Ennesimo episodio controverso! Vorremmo maggiore uniformità di giudizio dalla classe arbitrale» - Claudio Chiellini ha parlato così dopo Juventus Next Gen Ravenna, che ha visto i bianconeri uscire sconfitti per 4- Da juventusnews24.com