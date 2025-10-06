Juventus Next Gen Campobasso ora è anche ufficiale | rinviata la prossima sfida dei bianconeri di Brambilla Il motivo e la nuova data

Juventusnews24.com | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Juventus Next Gen, la sfida di Serie C contro il Campobasso non si giocherà nel weekend, il recupero è fissato per il 22 ottobre. La  Juventus Next Gen  vedrà slittare il suo prossimo impegno di campionato. Come ormai era nell’aria da giorni, la  Lega Pro  ha ufficializzato il rinvio del match valido per la nona giornata del Girone B di  Serie C  che vedeva i bianconeri affrontare il  Campobasso. Il motivo del posticipo è legato alle  defezioni  che i bianconeri subiranno a causa degli impegni delle Nazionali, un fattore che penalizza la squadra torinese in termini di disponibilità di giocatori, come spesso accade con le formazioni  Under 23. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

juventus next gen campobasso ora 232 anche ufficiale rinviata la prossima sfida dei bianconeri di brambilla il motivo e la nuova data

© Juventusnews24.com - Juventus Next Gen Campobasso, ora è anche ufficiale: rinviata la prossima sfida dei bianconeri di Brambilla. Il motivo e la nuova data

In questa notizia si parla di: juventus - next

Hojlund Juventus, la pista che porta all’attaccante in uscita dal Manchester United è da seguire con attenzione: importanti novità

Juventus, UFFICIALE Conceicao a titolo definitivo: il comunicato del club

Niente Lookman, il nuovo piano dell’Inter rovina la Juventus

juventus next gen campobassoSerie C, rinviate le gare di Juventus NG e Inter U23: si giocheranno il 21 e 22 ottobre - La Lega Pro con una nota sui propri canali ufficiali ha annunciato il rinvio, a causa dei giocatori convocati nelle varie nazionali, delle sfide di Juventus. Si legge su tuttomercatoweb.com

juventus next gen campobassoJuventus, richiesta ufficiale alla Lega: il match rinviato a novembre - C'è la richiesta ufficiale della Juventus sul rinvio del match di campionato: la Lega pronta ad accogliere l'istanza del club bianconero ... Secondo calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: Juventus Next Gen Campobasso