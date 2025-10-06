Juventus Next Gen Campobasso ora è anche ufficiale | rinviata la prossima sfida dei bianconeri di Brambilla Il motivo e la nuova data

Juventus Next Gen, la sfida di Serie C contro il Campobasso non si giocherà nel weekend, il recupero è fissato per il 22 ottobre. La Juventus Next Gen vedrà slittare il suo prossimo impegno di campionato. Come ormai era nell’aria da giorni, la Lega Pro ha ufficializzato il rinvio del match valido per la nona giornata del Girone B di Serie C che vedeva i bianconeri affrontare il Campobasso. Il motivo del posticipo è legato alle defezioni che i bianconeri subiranno a causa degli impegni delle Nazionali, un fattore che penalizza la squadra torinese in termini di disponibilità di giocatori, come spesso accade con le formazioni Under 23. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Next Gen Campobasso, ora è anche ufficiale: rinviata la prossima sfida dei bianconeri di Brambilla. Il motivo e la nuova data

I due gol segnati oggi dalla Juventus Next Gen nella sconfitta casalinga contro il Ravenna: il primo gol segnato dal 2005 Luca Amaradio e il secondo da Diego Pugno (primo gol tra i professionisti per il bomber classe 2006) https://x.com/i/status/197488579948 - X Vai su X

Sconfitta in casa per la #Juventus Next Gen La squadra di Mister Brambilla lotta fino all’ultimo ma viene superata 4-2 dal #Ravenna nella sfida di campionato di #SerieC. ?In gol per i bianconeri #Amaradio e #Pugno. ? https://tinyurl.com/5n9yehj4 Vai su Facebook

Serie C, rinviate le gare di Juventus NG e Inter U23: si giocheranno il 21 e 22 ottobre - La Lega Pro con una nota sui propri canali ufficiali ha annunciato il rinvio, a causa dei giocatori convocati nelle varie nazionali, delle sfide di Juventus. Si legge su tuttomercatoweb.com

Juventus, richiesta ufficiale alla Lega: il match rinviato a novembre - C'è la richiesta ufficiale della Juventus sul rinvio del match di campionato: la Lega pronta ad accogliere l'istanza del club bianconero ... Secondo calciomercato.it