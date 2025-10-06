Juventus-Milan voti e pagelle | Maignan il migliore Nkunku delude

Pianetamilan.it | 6 ott 2025

Le pagelle di Juventus-Milan 0-0, 6^ giornata della Serie A 2025-2026. Ecco voti e giudizi rossoneri secondo 'La Gazzetta dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

juventus milan voti pagellePAGELLE E TABELLINO JUVENTUS-MILAN 0-0: David fantozziano, tradisce anche Pulisic - Milan, posticipo della 6° giornata del campionato di Serie A: pagelle, voti e tabellino della super sfida dell'Allianz Stadium ... Si legge su calciomercato.it

Pagelle Juventus-Milan: Conceição accende i bianconeri, David delude. McKennie instancabile - Milan: Conceição accende i bianconeri, David delude. Lo riporta tuttojuve.com

