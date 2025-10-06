Juventus-Milan un punto per due | lo 0-0 che non fa sorridere nessuno

Un pareggio che può sembrare molto prezioso, ma che in realtà non fa comodo a nessuna delle due formazioni: ecco Juventus-Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

juventus milan punto dueJuventus-Milan 0-0, highlights. Pulisic sbaglia un rigore, Tudor frena Allegri - Luka Modric non è il giocatore più anziano a giocare per la prima volta nella sfida tra Juventus e Milan in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (40 anni, 26 giorni): questo particolare primato ... Riporta sport.sky.it

juventus milan punto dueVideo Gol Highlights di JuventusMilan 0-0 6° Giornata Serie A - 0: finisce a reti bianche il Big Match della 6° Giornata di Serie A tra la Juve ed il Milan ... Secondo stadiosport.it

