Primo tempo tattico La Juventus di Igor Tudor e il Milan di Massimiliano Allegri hanno finito con un pareggio sterile 0-0 nella sesta giornata di Serie A il 5 ottobre 2025 all’Allianz Stadium, in una partita equilibrata ma con poche emozioni. Il primo tempo è stato tattico, con occasioni per L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus-Milan: un pareggio sterile