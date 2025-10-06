Juventus-Milan | un pareggio sterile
Primo tempo tattico La Juventus di Igor Tudor e il Milan di Massimiliano Allegri hanno finito con un pareggio sterile 0-0 nella sesta giornata di Serie A il 5 ottobre 2025 all’Allianz Stadium, in una partita equilibrata ma con poche emozioni. Il primo tempo è stato tattico, con occasioni per L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
In questa notizia si parla di: juventus - milan
Calciomercato Juventus, novità sul fronte Vlahovic: prima scelta per il Milan, contatti con il Fenerbahce?
Intrigo Leoni, la Juventus sfida Inter e Milan: il Parma spara alto
Juventus e Milan ci riprovano, prende forma lo scambio come nel 2018
LE PAROLE DI MISTER ALLEGRI DOPO LA JUVE Massimiliano #Allegri, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa al termine di Juventus-Milan: “Il positivo è che non abbiamo preso gol e che abbiamo fatto una buona partita, leggendola bene s Vai su Facebook
Panucci su Juventus-Milan: "Ai punti avrebbe meritato la squadra di Allegri" - X Vai su X
Vieri critica la Juventus: «In casa devi rischiare di più nella manovra, altrimenti non vinci». Poi manda un messaggio a Tudor - Vieri, l’ex bomber critica l’atteggiamento bianconero dopo il Milan: la manovra è lenta e gli attaccanti non vengono serviti con i tempi giusti Un attacco sterile, una manovra troppo timida, una squad ... Scrive juventusnews24.com
Juventus-Milan 0-0, highlights. Pulisic sbaglia un rigore, Tudor frena Allegri - Luka Modric non è il giocatore più anziano a giocare per la prima volta nella sfida tra Juventus e Milan in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (40 anni, 26 giorni): questo particolare primato ... Secondo sport.sky.it