Juventus-Milan Tudor | Per me l’Inter è superiore a tutte

Pianetamilan.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Igor Tudor, allenatore bianconero, ha parlato in conferenza stampa dopo Juventus-Milan, partita della 6^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

juventus milan tudor per me l8217inter 232 superiore a tutte

© Pianetamilan.it - Juventus-Milan, Tudor: “Per me l’Inter è superiore a tutte”

In questa notizia si parla di: juventus - milan

Calciomercato Juventus, novità sul fronte Vlahovic: prima scelta per il Milan, contatti con il Fenerbahce?

Intrigo Leoni, la Juventus sfida Inter e Milan: il Parma spara alto

Juventus e Milan ci riprovano, prende forma lo scambio come nel 2018

Juventus-Milan, Tudor in conferenza stampa: 'David mi è piaciuto' - Partita difficile, dispiace perché si è provato a vincere. Scrive msn.com

juventus milan tudor l8217interL'esperimento di Tudor in Juventus-Milan: ha chiuso la partita con il 3-5-2 - Il tecnico croato, all'imbocco del segmento finale di partita, ha ridisegnato l'assetto tattico della sua squadra. Riporta ilbianconero.com

Cerca Video su questo argomento: Juventus Milan Tudor L8217inter