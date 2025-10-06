Juventus-Milan Tudor | Per me l’Inter è superiore a tutte

Igor Tudor, allenatore bianconero, ha parlato in conferenza stampa dopo Juventus-Milan, partita della 6^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Juventus-Milan, Tudor: “Per me l’Inter è superiore a tutte”

In questa notizia si parla di: juventus - milan

Calciomercato Juventus, novità sul fronte Vlahovic: prima scelta per il Milan, contatti con il Fenerbahce?

Intrigo Leoni, la Juventus sfida Inter e Milan: il Parma spara alto

Juventus e Milan ci riprovano, prende forma lo scambio come nel 2018

Juventus-Milan 0-0 e poche emozioni: Pulisic sbaglia un rigore - X Vai su X

Juventus-Milan 0-0 alla fine del primo tempo. Risultato bloccato all'Allianz Stadium. Prima metà di gara in archivio, Juventus e Milan ancora non si schiodano dal pareggio. Gara tattica dove le occasioni arrivano col contagocce. Per la Juve i più attivi McKennie Vai su Facebook

Juventus-Milan, Tudor in conferenza stampa: 'David mi è piaciuto' - Partita difficile, dispiace perché si è provato a vincere. Scrive msn.com

L'esperimento di Tudor in Juventus-Milan: ha chiuso la partita con il 3-5-2 - Il tecnico croato, all'imbocco del segmento finale di partita, ha ridisegnato l'assetto tattico della sua squadra. Riporta ilbianconero.com