Juventus-Milan Mauro | Da una partita di questo livello ti aspetti di più
Juventus-Milan 0-0 è stata una partita abbastanza noiosa, con pochi squilli da ambo le parti. Ecco il commento di Massimo Mauro - ex calciatore e ora opinionista - a 'Pressing', trasmissione di 'SportMediaset'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: juventus - milan
Calciomercato Juventus, novità sul fronte Vlahovic: prima scelta per il Milan, contatti con il Fenerbahce?
Intrigo Leoni, la Juventus sfida Inter e Milan: il Parma spara alto
Juventus e Milan ci riprovano, prende forma lo scambio come nel 2018
LE PAROLE DI MISTER ALLEGRI DOPO LA JUVE Massimiliano #Allegri, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa al termine di Juventus-Milan: “Il positivo è che non abbiamo preso gol e che abbiamo fatto una buona partita, leggendola bene s Vai su Facebook
Panucci su Juventus-Milan: "Ai punti avrebbe meritato la squadra di Allegri" - X Vai su X
Mauro su Juventus-Milan: "Da una partita di questo livello ti aspetti di più" - Nell'ultima puntata di Pressing, nella quale si è analizzata la sesta giornata di Serie A, era presente in studio anche l'ex giocatore Massimo Mauro, il quale, in merito allo 0- Scrive milannews.it
Juve Milan, l’ex centrocampista Massimo Mauro critica aspramente lo spettacolo offerto contro i rossoneri e lancia una frecciata a Guida - Juve Milan, l’ex centrocampista Massimo Mauro critica aspramente lo spettacolo offerto contro i rossoneri e lancia una frecciata a Guida Ospite negli studi della trasmissione sportiva Pressing, l’ex c ... Secondo juventusnews24.com