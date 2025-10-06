Juventus-Milan | l’ira di Allegri
Un finale rovente Il finale di Juventus -Milan del 5 ottobre 2025 è stato segnato da un’esplosione di ira di Massimiliano Allegri, che ha perso la calma in pieno recupero. Con il punteggio bloccato sull’1-1, l’allenatore rossonero ha ammonito Rafael Leão per un errore, poi ha urlato verso la panchina: “Ora L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
In questa notizia si parla di: juventus - milan
Calciomercato Juventus, novità sul fronte Vlahovic: prima scelta per il Milan, contatti con il Fenerbahce?
Intrigo Leoni, la Juventus sfida Inter e Milan: il Parma spara alto
Juventus e Milan ci riprovano, prende forma lo scambio come nel 2018
Panucci su Juventus-Milan: "Ai punti avrebbe meritato la squadra di Allegri" - X Vai su X
Juventus-Milan, Allegri a DAZN: 'Ho rivisto tante persone, è stato emozionante' Vai su Facebook
Juventus-Milan 0-0, highlights. Pulisic sbaglia un rigore, Tudor frena Allegri - Luka Modric non è il giocatore più anziano a giocare per la prima volta nella sfida tra Juventus e Milan in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (40 anni, 26 giorni): questo particolare primato ... Secondo sport.sky.it
Allegri post Juve-Milan: «Partita emozionante qui allo Stadium. Siamo peccati su quell’aspetto» - Milan: «Partita emozionante, ma il Milan doveva essere più cattivo» Il ritorno di Massimiliano Allegri all’Allianz Stadium non è passato inosservato. Lo riporta calcionews24.com