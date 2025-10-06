Un finale rovente Il finale di Juventus -Milan del 5 ottobre 2025 è stato segnato da un’esplosione di ira di Massimiliano Allegri, che ha perso la calma in pieno recupero. Con il punteggio bloccato sull’1-1, l’allenatore rossonero ha ammonito Rafael Leão per un errore, poi ha urlato verso la panchina: “Ora L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus-Milan: l’ira di Allegri