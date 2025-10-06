Juventus – Milan le pagelle | David che combini? Loca stoico

JUVENTUS: LE PAGELLE DEL MATCH COL MILAN Finisce in parità la sfida tra Juventus e Milan. Il quinto pareggio consecutivo ripropone i soliti dubbi e incertezze di questo inizio stagionale tra alti e bassi. DIFESA: BUON LAVORO DELLA RETROGUARDIA, E SUL RIGORE. DI GREGORIO 6 Non viene impegnato molto durante L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus – Milan, le pagelle: David che combini? Loca stoico

Pagelle Juventus-Milan 0-0, top e flop: Pulisic e Leao tradiscono Allegri, ancora un pareggio per Tudor - Le pagelle che hanno meritato i calciatori di Juve e Milan al termine del big match della sesta giornata di Serie A: pesa il rigore sbagliato da Pulisic. Come scrive sport.virgilio.it

Juventus-Milan 0-0, le pagelle dei rossoneri: Maignan il migliore, Leao delude ancora - Il Milan non riesce ad affondare il colpo in casa della Juventus. Lo riporta soccermagazine.it