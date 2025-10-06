Juventus-Milan Gabbia | Volevamo la vittoria Bartesaghi? Felice per lui
Matteo Gabbia, giocatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' dopo Juventus-Milan, partita della 6^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: juventus - milan
Gabbia a Rai Sport: "Volevamo vincere ma la Juventus non ce l'ha permesso. Fiducia negli attaccanti" - Il difensore del Milan, Matteo Gabbia ha parlato a La Nuova DS dopo il pareggio ottenuto in casa della Juventus: "Sicuramente c'è un po' di dispiacere perché cercavamo ... Riporta tuttojuve.com
Gabbia in conferenza: “C’è dispiacere, volevamo vincere” - Matteo Gabbia ha parlato al termine della gara con la Juventus. Si legge su tuttojuve.com