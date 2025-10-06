Juventus | Massimo Mauro e la delusione per il pareggio

Un pareggio sterile Massimo Mauro, ex giocatore e commentatore, ha commentato il pareggio 0-0 tra Juventus e Milan della sesta giornata di Serie A il 5 ottobre 2025 su Pressing. “In 90’ il Milan ha avuto tre occasioni con il rigore, Leao e Giménez, la Juventus solo una con Gatti. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

