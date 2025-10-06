Juventus l’ombra di Xavi su Tudor? Aspetta una big europea

Calciomercato.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nome dell’allenatore spagnolo era circolato anche in chiave Juve in caso di nuovo terremoto in panchina Si salva Ruben Amorim nell’ultimo turno di Premier League, anche se la sua posizione resta traballante alla guida del Manchester United. Xavi Hernandez (Ansa) – Calciomercato.it Partita ad alta tensione all’Old Trafford per il tecnico portoghese, che alla fine riesce a portare a casa una vittoria vitale per il suo futuro e le aspirazioni d’alta classifica dei ‘Red Devils’. Il secco 2-0 al Sunderland è firmato dalle reti di Mount e Sesko, quest’ultimo arrivato a Manchester per oltre 85 milioni di euro dal Lipsia la scorsa estate. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

juventus l8217ombra di xavi su tudor aspetta una big europea

© Calciomercato.it - Juventus, l’ombra di Xavi su Tudor? Aspetta una big europea

In questa notizia si parla di: juventus - ombra

Juventus, Kaio Jorge brilla al Cruzeiro: Gabigol in ombra

Juventus, in ritiro: il metodo Tudor e l’ombra di Modesto

Villarreal-Juventus 2-2, le pagelle: Conceicao (7,5) non basta, Gatti (6) prodezza, Koopmeiners (4) un'ombra, Veiga (7) gol dell'ex

juventus l8217ombra xavi tudorJuventus, l’ombra di Xavi su Tudor? Aspetta una big europea - Xavi Hernandez è pronto a ritornare in panchina: l'ex allenatore del Barcellona ha rifiutato la corte dell'Arabia Saudita ... Riporta calciomercato.it

A Verona una Juventus appannata, ma la società si farà portatrice delle istanze di Tudor nelle sedi opportune? - Quella tecnica ha visto una squadra in regressione nonostante la supremazia territoriale culminata con il goal prodezza del ... Scrive calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Juventus L8217ombra Xavi Tudor