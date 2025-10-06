Juventus l’ombra di Xavi su Tudor? Aspetta una big europea
Il nome dell’allenatore spagnolo era circolato anche in chiave Juve in caso di nuovo terremoto in panchina Si salva Ruben Amorim nell’ultimo turno di Premier League, anche se la sua posizione resta traballante alla guida del Manchester United. Xavi Hernandez (Ansa) – Calciomercato.it Partita ad alta tensione all’Old Trafford per il tecnico portoghese, che alla fine riesce a portare a casa una vittoria vitale per il suo futuro e le aspirazioni d’alta classifica dei ‘Red Devils’. Il secco 2-0 al Sunderland è firmato dalle reti di Mount e Sesko, quest’ultimo arrivato a Manchester per oltre 85 milioni di euro dal Lipsia la scorsa estate. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
In questa notizia si parla di: juventus - ombra
Juventus, Kaio Jorge brilla al Cruzeiro: Gabigol in ombra
Juventus, in ritiro: il metodo Tudor e l’ombra di Modesto
Villarreal-Juventus 2-2, le pagelle: Conceicao (7,5) non basta, Gatti (6) prodezza, Koopmeiners (4) un'ombra, Veiga (7) gol dell'ex
Il caso Juventus, Schifani convoca Ombra #Tp24 #Notizie #Sicilia Vai su Facebook
? #Juventus, più ombre che luci. #VillarrealJuventus - X Vai su X
Juventus, l’ombra di Xavi su Tudor? Aspetta una big europea - Xavi Hernandez è pronto a ritornare in panchina: l'ex allenatore del Barcellona ha rifiutato la corte dell'Arabia Saudita ... Riporta calciomercato.it
A Verona una Juventus appannata, ma la società si farà portatrice delle istanze di Tudor nelle sedi opportune? - Quella tecnica ha visto una squadra in regressione nonostante la supremazia territoriale culminata con il goal prodezza del ... Scrive calciomercato.com