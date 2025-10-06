Juventus | il problema delle punte

Pressione e alternanza: il peso del turnover Igor Tudor sta navigando un rebus complesso con l’attacco juventino, un reparto da oltre 100 milioni che ha prodotto solo 1 gol dai titolari nelle ultime 3 gare. Jonathan David, Dusan Vlahovic e Loïs Openda, con una media di 50-60 gol stagionali passati, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: il problema delle punte

In questa notizia si parla di: juventus - problema

Douglas Luiz via dalla Juventus: ora il problema è doppio per i bianconeri. Deve concretizzarsi questo per la partenza del brasiliano

Douglas Luiz è un problema per la Juventus: Comolli può chiudere la sua cessione entro pochi giorni

Vlahovic blocca il mercato Juventus: situazione congelata (per ora). L’interesse del Milan e il ‘problema’ che frena la sua partenza da Torino. Ultime

(Gds) "In casa Juventus c'è un problema attaccanti: le 3 punte hanno una media da 20 goal a stagione ma oggi soffrono l'alternanza e il timore di finire fuori" ? https://ow.ly/cBp150X6SZZ - X Vai su X

Tuttosport. . La Juve ha speso solo per l'attacco. E oggi ha un problema…in attacco ? Il commento del Direttore Guido Vaciago su Juventus-Milan #Juventus #Milan #Tuttosport Vai su Facebook

Juventus, il cambio modulo risolve davvero i problemi? Come giocherebbero i bianconeri, pro e contro - In una Juventus che stava soffrendo il Milan a inizio secondo tempo, Tudor ha deciso di apportare un cambiamento non da poco nella gara. Riporta ilbianconero.com

Juventus, il problema principale è il centrocampo - Quindi pareggio consecutivo, il terzo in campionato, ma sicuramente è il Milan ad essere andato più vicino al successo. tuttomercatoweb.com scrive