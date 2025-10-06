Juventus che mazzata dopo il Milan | Tudor deve necessariamente intervenire
La Juventus ha pareggiato contro il Milan all’Allianz Stadium e Tudor ora deve necessariamente intervenire su una questione: l’ambiente è preoccupato. Non una prestazione da ricordare quella della Juventus in casa, all’Allianz Stadium, contro il Milan di Massimiliano Allegri. Forse, per il tifo juventino, la parte più emozionante di un’intera serata è stata proprio il momento in cui è stato accolto con un applauso generale l’ex tecnico. Perché per il resto non si è visto un calcio spettacolo. La Juventus non sta vivendo un momento semplice e i risultati lo stanno testimoniando. Contro il Milan è arrivato l’ennesimo pareggio che ha fatto rumoreggiare non poco l’ambiente. 🔗 Leggi su Rompipallone.it
