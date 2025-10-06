Juventus | attacco bianconero talento inutilizzato
Un arsenale inceppato L’attacco della Juventus, investito con oltre 100 milioni in estate, sta vivendo un paradosso: Jonathan David, Dusan Vlahovic e Loïs Openda, con una media di 50-60 gol stagionali passati, non segnano più. David è fermo al gol del debutto contro il Parma, Vlahovic alla doppietta col Dortmund, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Mondiale per Club, la Juventus si congratula con il Chelsea per la vittoria di questa competizione. Il messaggio social omaggia i Blues dell’ex bianconero Maresca
Juventus, cosa Tudor deve imparare da Maresca: tra innovazione e assenza di pregiudizi | Pensiero bianconero – VIDEO
Audero Juventus, prima apertura del portiere al ritorno in bianconero: accetterebbe il ruolo di vice Di Gregorio. Le novità
L'ex allenatore bianconero accolto calorosamente dallo stadio della Juventus
Il passato bianconero, il presente rossonero: Juventus-Milan vista dagli occhi di Max
Juventus, Yildiz in involuzione. E si rivede un 'fantasma' del passato - Le ultime prestazioni del talento turco, un po' a corto di fiato, hanno creato qualche preoccupazione. Come scrive ilbianconero.com
Juventus di Tudor, tutte le contraddizioni dei bianconeri. Dai pareggi, alla difesa, alla mancanza di leader - Quinto pareggio consecutivo per la Juventus che si sta lentamente ma inesorabilmente assestando un passo indietro le squadre di vertice, in lotta per lo Scudetto. Come scrive msn.com