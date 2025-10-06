Juventus 0-0 AC Milan | Quali sono stati i principali punti di discussione mentre le icone italiane si accontentano di un punto a testa a Torino?
Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Con tutti gli occhi che cadono su Torino domenica sera, i rivali storici Juventus e AC Milan hanno giocato quella che era una stallo in gran parte senza eventi. Guardando le possibilità di un vero premio durante il primo tempo, l’ex star del Chelsea Christian Pulisic è stata consegnata la possibilità di rubare il centro della scena mentre l’ex difensore del Newcastle Lloyd Kelly ha fatto goffamente Santiago Gimenez nella scatola. Tuttavia, perdendo l’occasione di ottenere un quinto sciopero della stagione, Pulisic si è acceso dal rigore appena otto minuti dopo la pausa. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
In questa notizia si parla di: juventus - milan
Calciomercato Juventus, novità sul fronte Vlahovic: prima scelta per il Milan, contatti con il Fenerbahce?
Intrigo Leoni, la Juventus sfida Inter e Milan: il Parma spara alto
Juventus e Milan ci riprovano, prende forma lo scambio come nel 2018
#JuveMilan #JuventusMilan #Juventus #Juve #Milan #SerieA #Tudor #Allegri VIDEO - X Vai su X
?Juventus-Milan 0-0: Pulisic grazia Tudor, lo Stadium fischia. E Allegri sapeva... Vai su Facebook
Juventus-Milan: video e highlights - 0 il big match della 6^ giornata, quinto pareggio di fila dei bianconeri e punto che porta la squadra dell'ex Allegri a - Lo riporta sport.sky.it
Juventus-Milan 0-0: Pulisic grazia Tudor, lo Stadium fischia. E Allegri sapeva... - Il big match finisce senza reti, con una grande occasione per lo statunitense buttata alle stelle: Allegri esce imbattuto nel suo ritorno a Torino ... Riporta tuttosport.com