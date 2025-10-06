Juvenes Translatores il concorso europeo per giovani traduttori | iscrizioni entro il 14 ottobre

La Direzione generale della Traduzione della Commissione europea rinnova anche per l’anno scolastico 20252026 il concorso “Juvenes Translatores”, giunto alla diciannovesima edizione. Il concorso è dedicato agli studenti delle scuole secondarie e nasce per avvicinare i giovani al mondo della traduzione, valorizzando l’apprendimento delle lingue straniere e incoraggiando le future vocazioni professionali. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it