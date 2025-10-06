Juvenes Translatores il concorso europeo per giovani traduttori | iscrizioni entro il 14 ottobre
La Direzione generale della Traduzione della Commissione europea rinnova anche per l’anno scolastico 20252026 il concorso “Juvenes Translatores”, giunto alla diciannovesima edizione. Il concorso è dedicato agli studenti delle scuole secondarie e nasce per avvicinare i giovani al mondo della traduzione, valorizzando l’apprendimento delle lingue straniere e incoraggiando le future vocazioni professionali. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Commissione Ue: la studentessa italiana Matilde Bianchi (Liceo Trescore B.) tra i 27 vincitori del concorso “Juvenes Translatores” - L’italiana Matilde Bianchi del Liceo Lorenzo Federici di Trescore Balneario (Bergamo) è tra i 27 giovani europei che hanno vinto il 18° concorso di traduzione dell’Unione europea per le scuole ... Scrive agensir.it