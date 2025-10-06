Juve Udinese Coppa Italia ufficiali data e orario dell’ottavo di finale Tutti i dettagli
Juve Udinese Coppa Italia, la Lega Serie ha diramato data e orario ufficiali dell’ottavo di finale. Tutti i dettagli sulla sfida. Inizia ufficialmente la caccia della Juve alla Coppa Italia Frecciarossa 20252026. La Lega Serie A, attraverso il Comunicato Ufficiale n. 52, ha reso note le date e gli orari degli Ottavi di Finale della competizione, svelando così il giorno e l’ora dell’esordio dei bianconeri. Per la squadra di Igor Tudor, si tratta del primo passo in un percorso che rappresenta uno dei grandi obiettivi della stagione. I tifosi bianconeri possono segnare la data sul calendario: l’esordio della Juve avverrà martedì 2 dicembre 2025. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
