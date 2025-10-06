Juve supercolpo a gennaio per il centrocampo | arriva dall’Arabia Saudita

Juventus, supercolpo a gennaio per la mediana bianconera: il nuovo rinforzo a centrocampo arriva dall’Arabia Saudita Una prima parte di stagione in bianconero, e non solo per il colore delle divise: la Juventus ha avuto dei picchi iniziali per poi adagiarsi e ripetersi in un loop simile a una maledizione: cinque i pareggi consecutivi tra tutte le competizioni. Dopo la vittoria contro l’Inter la Juventus di Igor Tudor non è più riuscita a centrare i tre punti. Tra i punti su cui Tudor dovrà maggiormente lavorare spicca il centrocampo, che fatica a trovare stabilità e a darla, a sua volta, ai giocatori del reparto offensivo e a quelli della retroguardia. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

