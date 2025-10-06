Juve si è inceppato l' arsenale da 100 milioni | perché David Vlahovic e Openda non segnano più

Gazzetta.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tudor continua a cambiare e a provare ogni combinazione possibile, ma i suoi tre centravanti hanno perso il senso del gol. E avrebbero bisogno di fiducia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

juve si 232 inceppato l arsenale da 100 milioni perch233 david vlahovic e openda non segnano pi249

© Gazzetta.it - Juve, si è inceppato l'arsenale da 100 milioni: perché David, Vlahovic e Openda non segnano più

In questa notizia si parla di: juve - inceppato

Che abbondanza: David e Vlahovic più Openda, la Juve di Tudor ha un arsenale da 60 gol - Sessanta diviso tre &#232; la cifra giusta per dare all’estate della Juve una dimensione più profonda. Segnala gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Juve 232 Inceppato Arsenale