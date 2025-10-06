Juve pareggite acuta | cinque in fila come nel 2006 Tudor per ora come Motta

Sport.quotidiano.net | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torino, 6 ottobre 2025 – Differenze tra la Juve di Igor Tudor e quella di Thiago Motta? Poche, per ora, in termini di risultati. Sono 12 punti in sei partite per i bianconeri versione attuale, gli stessi di un anno fa e con lo stesso score in campionati: tre vittorie e tre pareggi. Pure i gol fatti sono uguali, nove, dato che la Juve di Motta riuscì nell’impresa di fare tre zero a zero consecutivi assieme a tre vittorie per tre a zero. Non si possono certo fare paragoni dopo poche partite, ma il trend da pareggite acute si sta palesando di nuovo e oggi sono addirittura di più di dodici mesi fa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

juve pareggite acuta cinque in fila come nel 2006 tudor per ora come motta

© Sport.quotidiano.net - Juve, pareggite acuta: cinque in fila come nel 2006. Tudor per ora come Motta

In questa notizia si parla di: juve - pareggite

L'Inter imbattibile, la pareggite della Juve: quando le big si sfidano subito in A. E quel 4-0 del 1939…

Juve, è tornata la pareggite. Perché Tudor non vince più

Tudor e la pareggite acuta: così la Juve non funziona. E domenica arriva Allegri

juve pareggite acuta cinqueJuve, pareggite acuta: cinque in fila come nel 2006. Tudor per ora come Motta - Cinque pareggi in fila per Tudor tra campionato e coppa come nel 2006 con Capello. Si legge su sport.quotidiano.net

juve pareggite acuta cinquePareggite Juventus, sono 5 come nel 2006. Ma stavolta la porta bianconera resta inviolata - Il posticipo dello Stadium tra Juventus e Milan, nonostante diverse occasioni da ambo le parti, termina con il punteggio di 0- tuttomercatoweb.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Juve Pareggite Acuta Cinque