Juve pareggite acuta | cinque in fila come nel 2006 Tudor per ora come Motta

Torino, 6 ottobre 2025 – Differenze tra la Juve di Igor Tudor e quella di Thiago Motta? Poche, per ora, in termini di risultati. Sono 12 punti in sei partite per i bianconeri versione attuale, gli stessi di un anno fa e con lo stesso score in campionati: tre vittorie e tre pareggi. Pure i gol fatti sono uguali, nove, dato che la Juve di Motta riuscì nell'impresa di fare tre zero a zero consecutivi assieme a tre vittorie per tre a zero. Non si possono certo fare paragoni dopo poche partite, ma il trend da pareggite acute si sta palesando di nuovo e oggi sono addirittura di più di dodici mesi fa.

