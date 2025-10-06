Il calciomercato della Juventus resta in costante movimento, alla ricerca di profili d’esperienza e qualità capaci di alzare il livello tecnico della squadra. Dalla Germania arriva un’indiscrezione che potrebbe cambiare gli scenari della prossima estate: secondo quanto riportato dal quotidiano Bild, Raphael Guerreiro è sempre più vicino all’addio al Bayern Monaco. Il laterale portoghese, classe 1993, non rientrerebbe nei piani del tecnico Vincent Kompany, e il club bavarese sarebbe pronto a lasciarlo partire. Un’occasione che intriga la Juventus. Arrivato a Monaco nell’estate 2023 a parametro zero dopo gli anni d’oro con il Borussia Dortmund, Guerreiro non è mai riuscito a imporsi nel nuovo sistema di gioco dei campioni di Germania. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juve, occhi su Guerreiro: il Bayern apre alla cessione, il portoghese può diventare un colpo a parametro zero