Juve-Milan tocco di mano non visto e possibile rosso | Guida… con patente sospesa

Quattro possibili rigori e un’espulsione nel big match di Serie A. Tutti i casi da moviola e gli errori arbitrali del sesto turno La sesta giornata di Serie A ha registrano tanti casi da moviola, specialmente nel posticipo tra Juventus e Milan, finito 0-0. Non perfetta la direzione di gara di Guida, a partire dall’ammonizione esagerata a Fofana. A far discutere, ovviamente, è soprattutto il calcio di rigore concesso ai rossonero per l’atterramento di Kelly su Gimenez, poi sbagliato da Pulisic. Il rigore di Pulisic (LaPresse) – Calciomercato.it Il contatto c’è e riguarda la parte superiore del corpo con Kelly che un po’ spinge e un po’ abbraccia Gimenez. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juve-Milan, tocco di mano non visto e possibile rosso: Guida… con patente sospesa

In questa notizia si parla di: juve - milan

