Juve Milan svelato l’MVP del big match andato in scena ieri all’Allianz Stadium | premiato quel rossonero La decisione

Juve Milan svelato l'MVP del big match andato in scena ieri all'Allianz Stadium | premiato quel rossonero

Juve Milan, in una serata senza gol dei bomber, il protagonista è il portiere: il suo intervento sull’ex Frosinone è stato decisivo per lo 0-0. In una notte in cui i grandi attaccanti hanno steccato, a prendersi la scena è stato un portiere. Il premio di  Man of The Match  del big match tra  Juventus  e  Milan  è andato infatti a  Mike Maignan. Il capitano rossonero è stato il protagonista assoluto dello 0-0 dell’Allianz Stadium, autore di una prestazione maiuscola e, soprattutto, di un intervento prodigioso che ha negato alla  Juve  la gioia della vittoria. Juve Milan: Maignan decisivo. Se il risultato finale è rimasto a reti bianche, gran parte del merito va ascritto proprio al portiere francese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

