Juve Milan Rampulla deluso | Il pareggio non è un brutto risultato ma indossare questa maglia imporrebbe un altro tipo di ambizione Ecco cosa manca alla squadra di Tudor

Juve Milan, Michelangelo Rampulla, ex portiere, ha commentato il pareggio ottenuto dai bianconeri ieri sera allo Stadium. Una critica che non guarda al risultato, ma all’anima della squadra. L’ex portiere della Juve, Michelangelo Rampulla, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, nel corso della trasmissione Maracanà, per commentare lo 0-0 maturato nell’ultimo big match contro il Milan. Secondo l’ex numero 12 bianconero, il problema non è tanto il punto conquistato, quanto l’atteggiamento di una squadra che sembra aver perso la fame di vittoria. PAROLE – « È andata anche bene alla Juve, il rigore sbagliato è un fatto importante. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Milan, Rampulla deluso: «Il pareggio non è un brutto risultato ma indossare questa maglia imporrebbe un altro tipo di ambizione. Ecco cosa manca alla squadra di Tudor»

In questa notizia si parla di: juve - milan

Todaro sorride: “Allegri-Milan? I miei annoiati da Max alla Juve…”

Vieni al Milan, irrompe Allegri: dispetto alla Juve

Ultimissime Juve LIVE: Tudor parla in conferenza stampa, tutte le novità sulla formazione anti Milan

#intanto Nel finale di Juve-Milan l’allenatore rossonero Massimiliano Allegri perde la calma: con chi ce l'aveva? - X Vai su X

?Capello: "Juve-Milan noiosissima, giusti i fischi". Poi la frecciata a Mancini sulla Nazionale... Vai su Facebook

Juve, Rampulla: 'La gara con l'Inter non è adatta per esperimenti e Tudor non ne farà' - Secondo quanto riferito dall'ex calciatore Michelangelo Rampulla a TMW Radio, il tecnico della Juventus Igor Tudor non cambierà la formazione nella gara di sabato contro l'Inter e questo al netto ... Scrive it.blastingnews.com

Rampulla: "Juventus, nessuno stravolgimento da parte di Tudor per l'Inter" - A intervenire in diretta a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex portiere Michelangelo Rampulla. Riporta m.tuttomercatoweb.com