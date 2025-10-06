Juve Milan quel bianconero è stato nuovamente bocciato | si può già definire flop? Voto 5 per il suo ingresso che non ha stupito nessuno | ecco di chi si tratta

Juve Milan, quell’attaccante è stato nuovamente bocciato: flop anche contro il Milan, ecco il suo giudizio. Se la panchina di Vlahovic ha fatto discutere, chi è entrato al suo posto non ha saputo fare di meglio. Anzi. La prestazione di Loïs Openda nel big match tra Juventus e Milan è stata a dir poco deludente, e la pagella di Tuttosport il giorno dopo è una bocciatura senza appello: un 5 pieno. L’attaccante belga, classe 2000, è stato gettato nella mischia da Igor Tudor al 68? minuto, in un triplo cambio che doveva dare la scossa alla partita. Il suo impatto, però, è stato nullo, se non negativo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

