Juve Milan Panucci deluso | Vi dico chi avrebbe meritato la vittoria ai punti ma la sfida è stata tecnicamente molto povera Non un bello spot per il calcio italiano
Juve Milan, Christian Panucci, ex difensore rossonero, ha criticato lo spettacolo offerto dalle due squadre: le dichiarazioni. Un’analisi schietta e senza sconti, quella offerta dall’ex difensore di Milan e Nazionale, Christian Panucci, che dagli studi di Pressing ha commentato il deludente 0-0 maturato all’Allianz Stadium tra la Juve e il Milan. Secondo Panucci, il risultato finale non rispecchia pienamente quanto visto in campo, con una delle due squadre che avrebbe meritato qualcosa in più. PAROLE – « Ai punti avrebbe meritato il Milan. L’inizio della partita è stato piuttosto deludente da entrambe le parti: i ritmi erano bassi, le squadre troppo lente nel muovere il pallone. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
