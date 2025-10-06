Juve Milan Mauro perplesso | Certi rigori li vedo dare solo contro la squadra di Tudor! Ai bianconeri manca questa tipologia di calciatore
Juve Milan, l’ex centrocampista Massimo Mauro critica aspramente lo spettacolo offerto contro i rossoneri e lancia una frecciata a Guida. Ospite negli studi della trasmissione sportiva Pressing, l’ex calciatore della Juve e commentatore televisivo, Massimo Mauro, ha offerto una lettura critica e senza sconti dello scialbo 0-0 maturato all’Allianz Stadium contro il Milan. Una partita che, secondo la sua analisi, ha deluso le aspettative, mostrando due squadre più intente a non perdere che a vincere. PAROLE – « Le due squadre sembrava che si sono accontentate del pareggio, io ricordo tre occasioni per il Milan e l’occasione di Gatti per la Juventus, un po’ poco per una gara di questo livello. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
